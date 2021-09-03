Сравнена выработка антител после вакцинации Pfizer и Moderna

Исследователи из США показали, что выработка антител после получения вакцины Moderna выше, чем после препарата компании Pfizer. Статья исследователей опубликована в журнале JAMA Network Open.

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Исследователи проанализировали образцы крови 167 вакцинированных сотрудников Виргинского университета, собранные в срок с недели до месяца после получения второй дозы препарата. 79 человек из этого числа получили вакцину Pfizer, 88 — Moderna. 38 процентов участников исследования были старше 50 лет, 72 процента из общего числа — женщины.

Выяснилось, что больше антител IgG вырабатывалось у людей, получивших вакцину Moderna — 68,5 микрограмма на миллилитр против 45,9 у вакцинированных Pfizer. У тех, кто был старше 50 лет, выработка антител была ниже по сравнению с более молодыми людьми — 31,1 микрограмма на миллилитр против 59. При этом у привитых Moderna такой зависимости не наблюдалось.

Ученые признают, что они не анализировали содержание нейтрализующих антител, блокирующих проникновение коронавируса в клетку. Не стоит также делать выводы об эффективности вакцин на основе уровня выработки антител после их введения, призывали они.

