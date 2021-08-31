Оценен уровень выработки антител после вакцинации Pfizer и Moderna

Ученые из США выяснили, что спустя три месяца после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna гуморальный — связанный с антителами — иммунный ответ на COVID-19 снижается. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

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Ученые из Северо-Западного университета протестировали образцы крови 27 взрослых людей — 13 с позитивным тестом на коронавирус и 14 здоровых. Участники исследования сдавали кровь трижды: в первый раз через две-три недели после первой дозы вакцины, во второй через такой же срок после второй, а в третий — через два месяца после нее. Исследователи оценивали уровень антител в крови и насколько эффективно со временем они блокируют связывание белка пепломера коронавируса с рецепторов ACE2 — главный механизм проникновения SARS-CoV-2 в клетку.

Уровень выработки антител в крови участников за три месяца заметно снизился. Средний уровень подавления антителами через три недели после второй дозы составил 98 процентов, однако через три месяца он снизился на 20 процентов. Гуморальный иммунный ответ у тех, кто переболел COVID-19, был ожидаемо выше. Однако обнаружилось, что у тех, кто перенес болезнь бессимптомно, он был сравним с таковым у людей с отрицательным тестом на COVID-19.

Гуморальный иммунный ответ на новые штаммы коронавируса был ниже — через три недели после второй дозы вакцины уровень блокировки белка пепломера для «гамма»-штамма составил 70 процентов, а для «бета»-штамма — 67. Через три месяца эти показали снизились на 31 и на 27,5 процентов соответственно.