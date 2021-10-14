Сенатор назвал отказывающихся вакцинироваться россиян не дружащими с головой

Сенатор Цеков заявил, что отказывающиеся прививаться от COVID-19 люди не дружат с головой

Сенатор Сергей Цеков эмоционально раскритиковал россиян, которые не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 октября, в своем Telegram-канале сообщает URA.RU.

«Честно говоря, злости не хватает на тех, кто отказывается вакцинироваться, кто считает, что это их право — не вакцинироваться. […] Эти люди с головой не дружат, я считаю», — заявил политик.

По его мнению, такие люди, когда заболевают коронавирусом, «считают, что их должны лечить по первому разряду».

Ранее сообщалось, что об отказе от вакцинации порассуждал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, не делать прививку от COVID-19 — безответственно, «это убивает».