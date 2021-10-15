Собянин назвал очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице очень высокими. Его слова в пятницу, 15 октября, приводит РИА Новости.

В городе, по его словам, прирост за неделю составляет по 20-30 процентов. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать санитарные меры, участвовать в тестировании и пройти вакцинацию от коронавируса всем, кто этого еще не сделал.

Ранее градоначальник назвал новую волну коронавируса в столице сложной, но пообещал, что город не будет останавливаться в развитии.

С 11 октября в 20-ти точках Москвы любой желающий горожанин вне зависимости от возраста может пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, его прошли уже 13 тысяч человек. Планируется, что с понедельника, 18 октября, будут открыты еще 30 пунктов, где можно сделать экспресс-тест.