Россия
 
Последние новости
Девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен»
Россия и Мексика договорились о передаче технологии «Спутника V»
Собянин пообещал москвичам «не останавливаться» из-за пандемии коронавируса
В «Мемориале» сорвали показ фильма
Москвичам увеличат минимальную пенсию
В Германии оценили причастность России к высоким ценам на газ
В сборной России отреагировали на задержание биатлонистки за ритуальное убийство
Обнаружен поток загадочных космических сигналов
Опубликовано фото Зеленского в Донбассе
Новости партнеров

Среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграют квартиры

Собянин: десять квартир разыграют среди вакцинированных от коронавируса жителей Москвы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграют десять квартир. Его слова в эфире телеканала ТВЦ передает РИА Новости.

Розыгрыш квартир среди жителей Москвы начнется со следующей недели и будет продолжаться в течение пяти недель. По словам мэра, это станет «еще одним стимулом» для вакцинации. Кроме того, власти будут выплачивать по 10 тысяч рублей привитым москвичам старше 65 лет, если они того пожелают. «Пожилым людям, может, это будет стимулом», — добавил он.

В этом же интервью Сергей Собянин рассказал, что нынешняя осенняя волна коронавируса в столице достаточно сложная и с высокой динамикой. По его данным, за последние недели прирост заболеваемости составил 20-30 процентов, и этот показатель не уменьшается.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин назвал сложной новую волну коронавируса
В оперштабе сообщили о смерти каждого девятого пациента с COVID-19 старше 60 лет
Собянин пообещал по 10 тысяч рублей пожилым москвичам за прививку от COVID-19
Другие материалы рубрики
Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
12:23Сегодня

В Госдуме предложили ежегодно проверять полицейских на полиграфе

12:02Сегодня

В Москве выявили рекордное количество заболевших COVID-19 с июля

12:01Сегодня

Популярная российская актриса рассказала о своих комплексах

 
Россия00:0129 сентября

«Врачи не верили, что выживу»

Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
12:00Сегодня

В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

11:58Сегодня

В России выявили 31 299 новых случаев коронавируса

11:54Сегодня

В Совфеде объяснили слова США о российских ракетах в Европе

Россия00:0127 сентября
Москвичи провожают бойцов Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXXVII съезда КПСС на важнейшие стройки двенадцатой пятилетки.

«Там люди тупо зарабатывали деньги»

30 лет назад в СССР исчез комсомол. Как его уничтожили ложь и жажда наживы?
11:52Сегодня

Введение экспресс-тестов на COVID-19 в московских школах объяснили

11:45Сегодня

Мурашко предложил ушедшим на самоизоляцию пожилым врачам вернуться к работе

11:43Сегодня

В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

Россия
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.
Что известно о катастрофе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Наличный обман.
Акционеры «Сити Инвест Банка» могут стать фигурантами дела о мошенничестве
Все материалы
Силовые структуры
«Включили музыку — значит кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о пережитом насилии, унижении и боли
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Эксперт высоко оценил эффективность борьбы с пиратским контентом в интернете
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
В статье арестованного в Белоруссии журналиста Можейко проверят шесть слов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Артемий Лебедев рассказал о будущем Ксении Собчак
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Назван способ нормализовать режим сна
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Lexus построил багги с водородным двигателем
Land Cruiser 300 в смокинге: все, что нужно знать о новом поколении Lexus LX
Внедорожник получил четырёхместную версию
Джереми Кларксон выбрал лучший автомобиль 2021 года
Самые безумные концепт-кары: выбор «Мотора»
Ядерный Ford, «аватар» с трехлучевой звездой и другие чудеса дизайна
Lada Niva следующего поколения впервые показали на видео
Как и зачем старинные автомобили переводят на электротягу?
Классические модели, которые теперь можно заряжать от розетки
Mitsubishi показала гибридный Outlander PHEV нового поколения
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
«Ветер, драйв, головокружительные виды»
Как снегоходы превратились из обычного транспорта в Сибири в экстремальный спорт?
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Поляница удалая «Они сражаются на равных с мужчинами и могут убить»
Кто такие русские богатырши и почему им так сложно было найти мужа?
Город-герой Москва.
Что помогло советской армии отстоять столицу в годы Великой Отечественной войны?
Все материалы