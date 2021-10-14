Среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграют квартиры

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграют десять квартир. Его слова в эфире телеканала ТВЦ передает РИА Новости.

Розыгрыш квартир среди жителей Москвы начнется со следующей недели и будет продолжаться в течение пяти недель. По словам мэра, это станет «еще одним стимулом» для вакцинации. Кроме того, власти будут выплачивать по 10 тысяч рублей привитым москвичам старше 65 лет, если они того пожелают. «Пожилым людям, может, это будет стимулом», — добавил он.

В этом же интервью Сергей Собянин рассказал, что нынешняя осенняя волна коронавируса в столице достаточно сложная и с высокой динамикой. По его данным, за последние недели прирост заболеваемости составил 20-30 процентов, и этот показатель не уменьшается.