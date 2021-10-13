В оперштабе сообщили о смерти каждого девятого пациента с COVID-19 старше 60 лет

Оперштаб Москвы: каждый девятый заболевший коронавирусом старше 60 лет умирает

В Москве каждый девятый заболевший коронавирусной инфекцией человек старше 60 лет умирает. Такие данные по смертности сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

Там добавили, что половине пожилых пациентов с COVID-19 необходимо лечение в больнице. Болезнь у них проходит скоротечно, медики отмечают ухудшение их состояния в течение трех дней.

По данным оперштаба, 86 процентов от общего числа умерших составляют люди старше 60 лет. Они также занимают 70 процентов коек в реанимационных отделениях.

Как сообщили в штабе, сейчас вакцинирована только треть пожилых москвичей — это 23 процента от общего числа привитых жителей города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пообещал по 10 000 рублей пожилым москвичам за прививку от COVID-19 вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Для этого следует подать заявление в любой городской центр социального обслуживания после введения хотя бы одного компонента вакцины.