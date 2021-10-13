Собянин пообещал по 10 тысяч рублей пожилым москвичам за прививку от COVID-19

Мэр Собянин пообещал пожилым москвичам выплату в 10 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

Прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции пожилые москвичи могут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает в среду, 13 октября, РИА Новости.

Новые правила действуют с 12 октября. Для получения денег жителям столицы старше 65-ти лет, которые сделали прививку от коронавируса как минимум одним компонентом вакцины, следует подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, а также сертификаты о вакцинации и на подарочный набор.

Ранее сообщалось, что в десяти школах Москвы началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Тесты будут проводить раз в две недели каждому ребенку с первого по одиннадцатый класс, а также детям из дошкольных групп.