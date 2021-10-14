Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложной новую волну коронавируса в столице. Его слова в эфире телеканала ТВЦ передает РИА Новости.

«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», — отметил Собянин. По его данным, за последние недели прирост заболеваемости коронавирусом составил 20-30 процентов и этот показатель не уменьшается. По словам Собянина, в городе привилась только треть пожилых людей, и это стало главной проблемой. «Им сам бог велел сделать», — добавил мэр.

При этом город не будет останавливаться в развитии, даже несмотря на пандемию, заверил Собянин. «Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — заключил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции пожилые москвичи могут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Новые правила действуют с 12 октября.