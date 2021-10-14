Собянин пообещал москвичам «не останавливаться» из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин: мы не будем останавливаться в развитии города из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жителям «не останавливаться» в развитии города из-за пандемии коронавируса. Его слова в эфире телеканала ТВЦ передает РИА Новости.

«Мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться», — сказал он. При этом мэр допустил возможное введение краткосрочных ограничений и мер. «Но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — заключил Собянин.

В ходе этой же беседы Сергей Собянин назвал сложной новую волну коронавируса в столице. По его данным, за последние недели прирост заболеваемости коронавирусом составил 20-30 процентов, и этот показатель не уменьшается. Кроме того, в городе привилась только треть пожилых людей.