В Москве выявили максимум заражений COVID-19 с начала июля

В Москве зафиксирован максимум случаев COVID-19 с начала июля — 6823

В Москве за последние сутки зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с начала июля — выявлено 6283 заражения. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В Подмосковье за сутки выявили максимум заражений с начала пандемии — 2768.

Всего за последние сутки в России выявили 34 325 случаев коронавируса — это также новый максимум с начала пандемии. Общее число заражений превысило 8 миллионов и составило 8 027 012.

За сутки умерло 998 пациентов с коронавирусом, выздоровело 16 431.

