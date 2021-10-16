Россиянам заявили о высоких показателях смертности в последнее время

Голикова: в России в последнее время фиксируются высокие показатели смертности

В последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в настоящее время главным профилактическим средством, помогающим защитить человека и избежать фатального исхода, является прививка.

Голикова добавила, что в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все они находятся в доступе, и каждый россиянин может привиться отечественными препаратами, которые показали свою эффективность и безопасность, отметила вице-премьер.

Она обратилась к гражданам страны с просьбой прививаться, «поскольку это является залогом сохранения и вашей жизни, и жизни ваших близких, а также жителей России в целом и вашего региона».

Ранее Голикова сообщила, что в России запускают счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф.