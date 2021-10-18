Эпидемиолог назвал способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Ее темпы сегодня недостаточно высокие, чтобы улучшить ситуацию в стране. Такой способ назвал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, сообщают «Известия».

Шунков подчеркнул, что успешность массовой прививочной кампании зависит от активности жителей. Он добавил, что эффект от вакцинации — это вопрос времени.

«К сожалению, сейчас очень активным стало антипрививочное движение, которому никто не мешает распространять слухи о неэффективности существующих вакцин и дискредитировать всю программу вакцинации», — поделился Шунков.

По его словам, антипрививочное движение влияет на мнение населения. Из-за этого люди ставят под угрозу множество жизней, считает эпидемиолог.

Ранее иммунолог Крючков предупредил россиян о затяжной суперволне коронавируса, которая продлится до весны. По его прогнозам, ситуация с вирусом стабилизуется к ноябрю, однако снова ухудшится в январе. После этого россиян ждет весенняя волна заболевания.