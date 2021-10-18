Инфекционист рассказал о случаях попадания детей с коронавирусом в реанимацию

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России и рассказал о том, что в стране зафиксированы случаи попадания больных COVID-19 детей в реанимацию. Его слова в понедельник, 18 октября, приводит РИА Новости.

«Еще, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», — добавил он.

По данным на 18 октября, за последние сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число зараженных за все время составило 8 027 012.

Ранее стало известно, что в Ивановской области из-за ситуации с COVID-19 школьников отправят на каникулы с 25 октября по 7 ноября.