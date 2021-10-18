Инфекционист раскрыл особенность детской вакцины от COVID-19

Инфекционист Малышев: в детской вакцине от COVID-19 количество антигена будет меньше

В детской вакцине от коронавируса количество антигена будет меньше, чем во взрослой, при этом прививка сохранит свои защитные функции. Такую особенность раскрыл доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, его цитирует РИА Новости.

«Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена», — рассказал он.

Инфекционист добавил, что также ниже станет ее реактогенность — свойство вакцины вызывать побочные эффекты.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для детей находится на финальной стадии экспертизы, решение о ее регистрации примут в течение двух недель.

Ранее Малышев заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России и рассказал о том, что в стране зафиксированы случаи попадания больных COVID-19 детей в реанимацию. По его словам, в стране также есть летальные случаи детей с COVID-19.

