Россиянам назвали сроки регистрации вакцины от COVID-19 для детей

Мурашко: решение о регистрации вакцины от COVID-19 для детей примут в течение двух недель

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал сроки вынесения решения о регистрации вакцины от COVID-19 для детей. Его слова во вторник, 12 октября, приводит «Интерфакс».

По словам министра, препарат находится на финальной стадии экспертизы, и решение примут в течение двух недель.

Он также отметил, что доля детей среди общего числа заболевших COVID-19 составляет 12-13 процентов, а больше всего заразиться рискуют школьники в возрасте от 6 до 17 лет.

Ранее Мурашко сообщил, что после перенесенной коронавирусной инфекции у пациентов может наблюдаться тяжелое поражение сердца и легких, которое выявляется на этапе проведения углубленной диспансеризации.

По данным на 12 октября, в России за последние сутки выявили 28 190 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражений за все время составило 7 832 964. За минувшие 24 часа скончались 973 человека — это новый максимум с начала пандемии.