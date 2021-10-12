Мурашко предупредил о тяжелом поражении сердца и легких после COVID-19

Мурашко: после перенесенного COVID-19 могут наблюдаться тяжелое поражение сердца и легких

После перенесенной коронавирусной инфекции может наблюдаться тяжелое поражение сердца и легких. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По его словам, серьезные патологии у переболевших COVID-19 обнаруживают при проведении углубленной диспансеризации. К ним также относятся поражение эндокринной системы и проблемы с кожей.

Министр также добавил, что молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения коронавируса, так как инфекция изменилась.

Ранее Михаил Мурашко заявил о росте числа больных COVID-19, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Глава ведомства объяснил, что таких пациентов сейчас 11 процентов.