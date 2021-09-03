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Инфекционист рассказал о повышении заболеваемости COVID-19 среди детей в 26 раз

Врач Тимаков: дети стали в 26 раз чаще заболевать COVID-19
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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. О повышении заболеваемости COVID-19 рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Парламентской газете».

По словам специалиста, раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.

«Однако вирус мутировал, и "дельта"-штамм приобрел свойство прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм. То есть малого количества рецепторов стало достаточно, чтобы вирус заразил ребенка. Поэтому если в семье болеют взрослые, то в 80-90 процентах случаев заболевают и дети, причем всех возрастов», — уточнил инфекционист.

Он добавил, что говорить о передаче вируса от ребенка к ребенку на данный момент тяжело. COVID-19, по утверждению врача, наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.

«У некоторых детей, конечно, могут быть осложнения, например в виде мультисистемного воспалительного синдрома, длительной температуры. В единичных случаях есть и летальные исходы, есть госпитализации в отделения интенсивной терапии», — заключил Тимаков.

Ранее он заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить через 3-4 недели. К концу декабря ситуация с COVID-19 в стране должна стабилизироваться. Однако весной, по словам инфекциониста, все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

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