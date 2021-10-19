В Минздраве рассказали о кратно выросшей заболеваемости COVID-19 у детей

Заболеваемость COVID-19 среди детей по сравнению с прошлым годом выросла кратно. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что у половины болеющих детей есть выраженные клинические проявления коронавируса. Мурашко отметил и выросшую в связи с этим нагрузку на педиатрическую службу.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в стране зафиксированы случаи попадания больных COVID-19 детей в реанимацию. Он добавил, что есть и летальные случаи, но пока они редки.

