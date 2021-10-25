В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Увеличение случаев коронавируса среди детей связано с распространением «дельта»-штамма в России. Так объяснил рост числа заболевших среди несовершеннолетних главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов, его цитирует «Интерфакс».

«Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще», — заявил Чуланов.

По его словам, самыми уязвимыми перед COVID-19 остаются пожилые люди. Также высокий риск заболеть есть у тех, кто не может сделать прививку из-за медотвода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди школьников и пенсионеров. В ведомстве также рассказали, что доля детей среди заболевших составляет около 10-11 процентов.

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