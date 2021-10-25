Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков

Нежелательной реакцией после вакцинации подростков от COVID-19 стала температура. Такой побочный эффект назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует ТАСС.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса», — рассказал Гинцбург.

Он также добавил, что вакцина «Спутник V» для взрослых безопасна для репродуктивной функции, при этом коронавирус оказывает на нее негативное влияние. Гинцбург посоветовал россиянам, которые думают о рождении детей, обязательно вакцинироваться.

Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков 25 сентября. По словам помощника Михаила Мурашко Алексея Кузнецова, в течение двух недель ожидается заключение экспертной организации по вакцине для подростков, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации.

Как отметил Гинцбург, прививка против COVID-19 может получить название «Спутник М», в котором буква «М» будет означать «для маленьких».