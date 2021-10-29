Иммунолог назвала ошибки россиян на самоизоляции

Отсутствие диеты и высокая информационная нагрузка являются частыми ошибками россиян при соблюдении режима самоизоляции. Об этом заявила иммунолог Мария Польнер в интервью «Газете.Ru».

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«Все это негативно сказывается на здоровье, ведет к гастроэнтерологическим и эндокринным заболеваниям», — объяснила врач, говоря о названных ею ошибках.

Она отметила, что стресс, получаемый от информационной перегрузки и ограничения общения, может привести к обострению хронических заболеваний у находящихся на самоизоляции людей.

Иммунолог посоветовала работающим удаленно россиянам составить график ежедневных дел и не отклоняться от него.

Ранее иммунолог Николай Крючков усомнился в данных об уровне коллективного иммунитета в России. По его словам, озвученная оперштабами цифра в 46,8 процента слегка завышена.