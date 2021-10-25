Власти опровергли продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве

Продление нерабочих дней, которые объявил мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября, не планируется. Так власти города опровергли информацию о продлении ограничений, говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой режим нерабочих дней после 7 ноября может быть продлен на некоторое время из-за ситуации с COVID-19.
В оперштабе напомнили, что по указу градоначальника в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября жители старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию. Также в этот период организациям необходимо перевести на удаленку 30 процентов сотрудников.
Режим нерабочих дней в России предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября. Во время совещания с правительством президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября глава государства подписал 20 октября.
21 октября мэр Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Градоначальник отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.