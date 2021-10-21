В Москве продлят ноябрьские выходные для сокращения заболеваемости COVID-19

Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

В Москве вводится режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщив об этом в своем блоге.

Градоначальник отметил, что в столице продлят ноябрьские выходные для сокращения заболеваемости COVID-19. В этот период приостановят работу организации сферы торговли и услуг, а также заведения общепита.

Кроме того, не будут работать центры «Мои документы», при этом представление дистанционных услуг не прекратится.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.