Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «360» на YouTube.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — сказал он.

Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября.

Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за острой ситуации по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для некоторых регионов следует предусмотреть выходные уже с 23 октября. Она не уточнила, о каких именно субъектах федерации идет речь.

Голикову поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, предыдущий опыт показал эффективность подобных мер. В 2020 году в России уже вводили нерабочие дни с сохранением заработной платы. Изначально они должны были длиться с 30 марта по 5 апреля, однако Путин продлил их до 30 апреля, а затем — до 11 мая.

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, ситуация остается напряженной в Удмуртии, Башкирии и Татарстане, а также Оренбургской, Тюменской, Ивановской областях и Пермском крае.

Специалисты считают, что нерабочие дни помогут, если отнестись к ним серьезно

Как заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, чтобы мера сработала, граждане должны соблюдать дистанцирование и масочный режим, а также вакцинироваться. «Если это превратится просто в праздник и неконтролируемое общение, это, конечно, результата не даст», — заключил он.

С ним согласен и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, необходимо уменьшить количество социальных контактов на период нерабочих дней, иначе ситуация с COVID-19 окажется плачевной. «Если дополнительно к этому не вводить запретительные меры на массовые скопления людей и на перемещения, то это приведет к тому, что картина ухудшится», — считает он.

По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, если на выходные выпадет хорошая погода, это может негативно сказаться на ситуации с COVID-19 и приведет к росту заболеваемости. Он также отметил, что ситуация зависит и от самих граждан, которым надо соблюдать дистанцию, носить маски и вакцинироваться.

В России несколько дней подряд умирает около тысячи пациентов с коронавирусом в сутки

За последние сутки в России умерло рекордные 1028 человек. 19 октября скончалось 1015 человек. Перед этим умерли 998 человек. Общее число зарегистрированных летальных исходов составляет 226 353.