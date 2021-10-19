Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС.

При этом для ряда регионов, считает Голикова, следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. С соответствующей инициативой она намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что принятые на этой неделе и в конце предыдущей в ряде регионов России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили замедлить темпы прироста заболеваемости, однако нужны новые.

По данным на 19 октября, в России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки их выявили 1015.