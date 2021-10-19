Минздрав заявил о необходимости новых мер по борьбе с коронавирусом

Глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости новых мер по борьбе с коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили замедлить темпы прироста заболеваемости, но необходимы новые. Его слова во вторник, 19 октября, приводит ТАСС.

Он также отметил, что наибольшие опасения вызывают шесть российских регионов: Удмуртская республика Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

По данным на 19 октября, в стране за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752.

Ранее депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников назвал систему QR-кодов «фуфлом» и предложил ввести в Свердловской области жесткий карантин.