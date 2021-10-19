В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

33 740 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее, 18 октября, в стране зафиксировали 34 325 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (5700), Санкт-Петербурге (3220) и в Московской области (2955). Меньше всего — в Магаданской области (18), Чукотском (18) и Ненецком автономных округах (14).

За сутки умерли 1015 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии. За все время в стране скончались 225 325 человек. Суточный показатель выздоровлений составил 23 426, общий — 7 040 481.