Российский депутат назвал QR-коды «фуфлом» и предложил ввести жесткий карантин

Система QR-кодов как основная мера профилактики распространения коронавируса работает недостаточно эффективно, поэтому в Свердловской области необходимо ввести более жесткие ограничения, в том числе карантин. С таким предложением выступил депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников, передает Znak.com.

По словам политика, многие россияне после вакцинации начинают пренебрегать другими методами профилактики, в частности, перестают носить маски и соблюдать социальную дистанцию, даже если у них еще не успели выработаться антитела. В результате заболеваемость продолжает расти.

«Вакцинация вкупе с другими мерами действует. Хватит с населением заигрывать, надо зажимать, порядок наводить! Надо принимать жесткие меры: штрафуйте, наказывайте, вытаскивайте из автобусов антимасочников», — заявил Колесников, назвав QR-коды «фуфлом».

Кроме того, считает депутат, следует ужесточить режим в местах массового скопления людей, усилить контроль за мерами профилактики коронавируса, а также за сдачей в аренду жилья. Колесников добавил, что планирует направить соответствующее обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Ранее в октябре стало известно, что с 8 ноября в Свердловской области власти введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, а также санаториев. С 25 октября также должны заработать QR-коды для местных чиновников.

Кроме того, власти региона расширили список профессий, представителей которых обяжут сделать прививку от коронавируса. Так, вакцинироваться от коронавируса в Свердловской области обязаны сотрудники здравоохранения, автовокзалов и аэропорта, МФЦ, музеев, выставочных залов и библиотек, а также специалисты социальной защиты и социального обслуживания. Первым компонентом прививки работники этих сфер должны привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.