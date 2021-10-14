В российском регионе обяжут прививаться врачей и работников транспорта

В Свердловской области расширили список профессий, представителей которых обяжут сделать прививку от коронавируса, сообщает E1.ru. Среди них оказались врачи и работники транспорта. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

Теперь вакцинироваться от коронавируса в этом российском регионе обязаны сотрудники здравоохранения, автовокзалов и аэропорта, МФЦ, музеев, выставочных залов и библиотек, а также специалисты социальной защиты и социального обслуживания.

Первым компонентом прививки работники этих сфер должны привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Если требования не будут соблюдены, работодатели вправе отстранить сотрудников от работы.

Не прививаться можно переболевшим коронавирусом после 31 марта этого года с подтверждением этому, а также имеющим медицинский отвод от прививки.

Ранее привиться работников торговли, образования, культуры и спорта обязали власти Пермского края. Также в этом регионе привиться должны сотрудники сфер общепита, транспорта и развлечений.