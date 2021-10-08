В России установлен новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19

В России за сутки скончались 936 пациентов с COVID-19 — это максимум с начала пандемии. О новом суточном рекорде сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 8 октября.
936
пациентов с COVID-19
умерли в России за сутки
Днем ранее в стране зафиксировали 929 смертей пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 214 485 человек.
Больше всего летальных исходов в Москве (71), Санкт-Петербурге (61), Свердловской области (46) и в Нижегородской области (34).
Всего за минувшие сутки выявили 27 246 случаев коронавируса — больше 27 тысяч заражений в России фиксируют второй день подряд. С начала пандемии в стране заболели 7 717 356 человек.