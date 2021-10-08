В Минздраве России оценили риск осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в беседе с РИА Новости оценила риск развития осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин.

По ее словам, никаких осложнений после прививки от COVID-19 не выявлено, у Минздрава нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. «В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», — сказала врач.

Также она подчеркнула, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных почти нет привитых. Как отметила Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а COVID-19 наоборот оказывает отрицательное воздействие.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью «Ленте.ру» рассказал, что у беременных женщин, заразившихся коронавирусом, повышается риск развития тяжелого заболевания. Болезнь также может негативно сказаться на ее потомстве. При этом проведенные исследования не выявили каких-либо вредных эффектов вакцины от COVID-19 на здоровье женщины или плода. В этой связи беременным рекомендовано привиться.