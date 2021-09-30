Зараженная коронавирусом россиянка родила в состоянии комы

Жительница Барнаула Наталья Ломакова стала матерью, находясь в состоянии в коме. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказала женщина, на 28 неделе беременности ее госпитализировали с коронавирусом. У пациентки диагностировали 100 процентов поражения легких, а также отказ ряда органов. «Я помню, как меня увозили в реанимацию, а там дальше уже всё, темнота», — поделилась она.

Медики сделали кесарево сечение, во время родов россиянку подключили к аппарату ИВЛ. Ребенок родился с тяжелой двусторонней пневмонией и весил всего 1,1 килограмм. После этого мальчика госпитализировали в отделение реанимации перинатального центра.

После того, как Ломакова пришла в себя, она не сразу поверила, что стала мамой. После комы ей пришлось учиться заново ходить. В настоящее время мать и ребенок уже выписаны из больницы и чувствуют себя нормально.

Ранее зараженная коронавирусом жительница Венгрии родила дочь и узнала об этом, когда вышла из искусственной комы.