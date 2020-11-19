Пациентка с COVID-19 в коме стала матерью двойни и узнала об этом через 16 дней

В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, больная COVID-19 родила двойню, будучи в искусственной коме, и узнала об этом лишь через 16 дней. Об этом сообщает Metro.

Беременная Перпечуэл Уке (Perpetual Uke) почувствовала первые симптомы новой коронавирусной инфекции еще в марте. Британке становилось все хуже и хуже, ее госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Врачи не могли дать гарантий, что пациентка выживет, поэтому 10 апреля ей сделали кесарево сечение на 26 неделе беременности (нормальная продолжительность беременности — около 38 недель — прим. «Ленты.ру»). Новорожденная девочка весила всего 770 граммов, а мальчик — 850 граммов. Уке находилась без сознания еще 16 дней.

Когда британка очнулась, она не могла поверить, что это ее дети. Когда ей показали фотографии, она была в шоке от того, насколько они маленькие. Уке назвала дочь Сочика Палмер (Sochika Palmer), а сына — Осиначи Паскаль (Osinachi Pascal). Врач считает, что она и ее дети выжили благодаря молитвам родных и близких.

Спустя 116 суток после родов близнецов выписали из больницы. Уке утверждает, что с каждым днем детям становится все лучше. «Они целых две недели не видели маму после появления на свет, и это, конечно, очень меня печалит. Главное, что сейчас все наладилось», — отметила она.

Ранее сообщалось, что вышедшая из комы пациентка из Белфаста родила девочек-близнецов. Она была в тяжелом состоянии из-за COVID-19 на ранних сроках беременности, однако ей удалось победить болезнь.