Зараженная коронавирусом женщина в коме родила здорового ребенка

Зараженная коронавирусом жительница американского города Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, родила здоровую дочь, будучи в состоянии искусственной комы. Об этом сообщает издание The Sun.

20 марта 40-летняя Джоана Росио Мендоза Чанкай (Johana Rocio Mendoza Chancay) пришла подписывать медицинские документы, и врачи обратили внимание на то, что женщина кашляет. Ей провели тест на коронавирус, который через два дня показал положительный результат. Чанкай была на 26-й неделе беременности (средняя продолжительность беременности составляет 38 недель).

Симптомы заболевания ухудшились, и через несколько дней она не могла самостоятельно дышать. Ее отвезли в больницу, где врачи сказали, что ее ребенок в опасности, поэтому необходимо провести экстренное кесарево сечение.

Чанкай погрузили в состояние искусственной комы. 30 марта у нее родилась дочь по имени Сион (Zion). Девочка весила всего 800 граммов, ее поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Ребенок оказался не заражен коронавирусом.

Мать ребенка вывели из комы 13 апреля. «Я очень благодарна врачам за то, что я и мой ребенок живы», — сказала она. Чанкай сможет подержать дочь на руках только в июле, когда девочка должна была родиться. Пока недоношенного ребенка выхаживают в больнице. Так что матери приходится наблюдать за девочкой только через вебкамеру.

Ранее сообщалось, что медсестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, родила ребенка, а затем скончалась от коронавирусной инфекции нового типа. Ее новорожденная дочь чувствует себя нормально.

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