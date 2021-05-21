Женщина вышла из комы и узнала о рождении дочери

Зараженная коронавирусом жительница Венгрии родила дочь и узнала об этом, когда вышла из искусственной комы, сообщает издание New York Post.

В конце 2020 года у Шильвии Бедо-Надь (Szilvia Bedo-Nagy) диагностировали COVID-19. К этому моменту женщина была на позднем сроке беременности. Врачи направили ее домой для прохождения карантина.

Однако вскоре состояние Бедо-Надь ухудшилось: у нее началась пневмония, ей стало тяжело дышать. Венгерку госпитализировали и перевели в одну из больниц Будапешта.

Врачи провели пациентке кесарево сечение, и ее дочь появилась на свет. После этого мать поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а впоследствии — ввели в искусственную кому.

Пока Бедо-Надь была в больнице, ее муж Йозеф Бедо (Jozsef Bedo) ухаживал за новорожденной дочерью. Он боялся, что жена не выживет. Но в канун Рождества врач позвонил ему и сообщил, что его жена вышла из комы.

«Врач сообщил, что моя жена пытается со мной связаться. На следующий день я приехал к ней в больницу. Она была в сознании. Я спросил у нее что-то, и она ответила мне глазами», — рассказал мужчина.

Позже Бедо-Надь рассказала, что помнит только, как очнулась в канун Нового года. «Я не знала, что происходит. Я показывала на свой живот и пыталась спросить, когда я родила. Тогда врач сказал, что ребенок родился некоторое время назад», — сообщила она.

Сейчас женщина восстанавливается после болезни дома вместе с мужем и дочерью.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Висконсин родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом. Она впервые увидела ребенка только спустя три месяца.