Женщина родила в состоянии комы и впервые увидела ребенка спустя три месяца

Жительница американского штата Висконсин родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом. Она впервые увидела ребенка только спустя три месяца. Об этом сообщает сайт телеканала 15 News.

В октябре Келси Таунсенд (Kelsey Townsend) была на девятом месяце беременности. У нее диагностировали коронавирус. Позже, 4 ноября, когда она находилась без сознания, женщина родила дочь.

«Она лежала в реанимации. Было много моментов, когда мы опасались, что она не выживет», — сказал ее супруг Дерек (Derek).

В какой-то момент врачи приняли решение, что американке необходима для выживания двойная трансплантация легких, однако состояние пациентки начало улучшаться без операции. «Мы не знаем, благодаря чему именно ее легкие начали восстанавливаться», — признался врач.

Только спустя три месяца женщина вернулась домой и воссоединилась с новорожденной дочерью. Вскоре у нее начнется курс физиотерапии.

Ранее сообщалось, что в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, больная COVID-19 родила двойню, будучи в искусственной коме, и узнала об этом лишь через 16 дней. Врачи не могли дать гарантий, что пациентка выживет, поэтому сделали ей кесарево сечение на 26 неделе беременности (нормальная продолжительность беременности — около 38 недель — прим. «Ленты.ру»).