Песков назвал блестящими действия властей в борьбе с пандемией

Российские власти блестяще обеспечили все условия для повсеместной вакцинации населения от коронавируса. Такими действия властей по борьбе с пандемией назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, государство обязано обеспечить условия для массовой вакцинации от COVID-19 и, несмотря на все препятствия и сложности, российские власти справились с этой задачей.

Ранее Дмитрий Песков оценил причины вакцинофобии россиян. Он высказал мнение, что она не связана с марками прививок. Также он заявил, что появление зарубежных препаратов в России не способствовало бы повышению уровня вакцинации среди населения.