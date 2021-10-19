В Кремле оценили идею давать деньги за вакцинацию от COVID-19

Выплачивать вознаграждение каждому, кто сделал прививку от COVID-19, вряд ли возможно в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Оценивая идею давать деньги за вакцинацию от коронавируса, Песков отметил, что соответствующие решения должны принимать специалисты. Он также напомнил, что в некоторых регионах разыгрывают призы среди привившихся. «Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о такой программе», — добавил пресс-секретарь президента России.

В понедельник, 18 октября, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что привившимся от коронавируса россиянам нужно давать денежные премии, поскольку все другие методы поощрения исчерпаны. Сумму выплаты нужно определить в зависимости от региона. По задумке Тумусова, она не должна быть маленькой.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в свою очередь выступил за обязательную вакцинацию населения от COVID-19. Также, по его мнению, непривитые россияне должны лечиться за свой счет.

