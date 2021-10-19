Макаревич предложил непривитым от COVID-19 россиянам лечиться за свой счет

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал себя сторонником принудительной вакцинации россиян от коронавируса. Интервью с артистом опубликовал портал URA.RU в своем Telegram-канале.

Макаревич пересказал разговор с врачом из Казани, которая посетовала на то, что люди отказываются делать прививку от COVID-19. Врач предложила сделать так, чтобы они лечились за свой счет: «Не хотите прививаться — лечиться будете за деньги! Вот кто привился и не дай бог заболел — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги, потому что вы — мудаки». Артист подчеркнул, что поддерживает эту позицию.

«Заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого. Потому что обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько еще этой заразы он сможет разнести? Это плохо. Вообще, я за довольно жесткие меры», — признался Макаревич.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о затяжной суперволне коронавируса. Он добавил, что при этом значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. После стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем заболеваемости в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну», рассказал он.

В июле Макаревич назвал идиотами людей, не желающих прививаться вакциной от коронавируса.