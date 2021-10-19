Мишустин объяснил необходимость предложенных Голиковой нерабочих дней

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября, объяснив это эффективностью данных мер в борьбе с распространением коронавируса. Выступление главы кабмина транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», сообщает во вторник, 19 октября, Telegram-канал «Пул N3».

По его словам, это продемонстрировал опыт введения подобных мер в прошлом.

«Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента», — сказал Мишустин.

Ранее 19 октября сообщалось, что Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября.