Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко рассказал о росте числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ

В России выросло число пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что в структуре госпитализированных также выросло число пациентов с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян. По его словам, первую дозу препарата от коронавируса в стране получили более 51 миллиона граждан. При этом министр призвал россиян старше 60 лет активнее вакцинироваться.