Перечислены последствия влияния нерабочих дней в ноябре на ситуацию с COVID-19

Иммунолог Болибок считает, что нерабочие дни без других мер не помогут в борьбе с COVID-19

Без введения дополнительных мер безопасности предложение вице-премьера Татьяны Голиковой сделать с 30 октября по 7 ноября нерабочими выглядит неполным. Если не сузить количество социальных контактов на этот период времени, ситуация с распространением коронавируса может стать плачевной, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Своим мнением медик поделился с «Лентой.ру».

Ранее Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов, считает вице-премьер, следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. С соответствующей инициативой она намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Завуалированный локдаун

По мнению Болибока, введение таких продолжительных нерабочих дней позитивно скажется на ситуации с коронавирусом только в том случае, если ввести новые меры безопасности. «Если дополнительно к этому не вводить запретительные меры на массовые скопления людей и на перемещения, то это приведет к тому, что картина ухудшится», — пояснил он.

Медик считает, что предложение Голиковой направлено на то, чтобы отрегулировать социальные контакты людей. «Подразумевается, что в эти дни люди будут проводить время со своей семьей и исключат внешние дополнительные контакты. Если это будет такой режим, то это будет прекрасно. Это время совпадает с каникулярной неделей. Значит, идея в том, чтобы посадить людей дома, дети в школу не ходят, родители на работу не ходят, все сидят дома. В таком формате это сработает», — отметил Болибок.

В случае если люди отправятся по регионам, то в дальнейшем будет наблюдаться скачок заболеваемости коронавирусом. «Если Москва по привычке рванет на длинные выходные по всей России и за рубеж, то это приведет к тому, что очаг коронавируса расползется», — полагает медик. Также Болибок считает, что, вероятно, Голикова предлагает завуалированный локдаун.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что принятые на этой неделе и в конце предыдущей в ряде регионов России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили замедлить темпы прироста заболеваемости, однако нужны новые.

По данным на 19 октября, в России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки их 1015.