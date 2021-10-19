Вирусолог оценил шансы победить коронавирус за девять выходных дней

Введение выходных дней для борьбы с распространением COVID-19 может оказаться полезным, однако, по словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессора вирусологии Анатолия Альтштейна, не факт, что такая мера даст 100-процентный эффект. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы победить коронавирус за девять выходных дней.

«Оно может дать положительный эффект, если люди отнесутся к этому серьезно, и люди вместо непрерывного веселья и общения будут соблюдать дистанцирование, масочный режим, пойдут вакцинироваться — вот тогда это может дать результат. Если это превратится просто в праздник и неконтролируемое общение, это, конечно, результата не даст», — сказал специалист.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом для некоторых регионов их стоит ввести начиная уже с 23 октября, считает она. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, это может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом, так как это продемонстрировал подобный опыт в прошлом.

В 2020 году выходные дни с сохранением заработной платы вводились с 30 марта по 5 апреля, однако позднее их продлили до 30 апреля, а затем — до 11 мая.