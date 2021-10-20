Онищенко назвал грозящий ухудшить ситуацию с COVID-19 на длинных выходных фактор

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с «Лентой.ру» назвал хорошую погоду на длинных выходных в России тем фактором, который способен привести к росту числа зараженных и грозит ухудшить ситуацию по COVID-19 в стране.

«Я уже говорил — дай бог, чтобы погода была холодная. Потому что тогда она может быть нас дома удержит. А если этого не произойдет и будет хорошая погода, то будет рост заболеваемости», — сказал он.

По словам Онищенко, ситуация зависит и от самих граждан, которым стоит соблюдать режим разобщения и вакцинироваться. «И если мы будем даже ходить по гостям, но при этом будем носить маски, что маловероятно, то тогда ничего не будет», — считает он.

Эксперт отметил, что никакая мера сама по себе не решит проблему и надо рассматривать ее в комплексе. Эффект от введения выходных появится, если люди будут находиться дома или на даче в кругу семьи, заключил Онищенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, при этом в некоторых регионах — с 23 октября. Ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.