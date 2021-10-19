Минздрав назвал регионы с самой напряженной ситуацией из-за COVID-19

В шести российских регионах ситуация с COVID-19 остается напряженной, там требуется применять индивидуальный подход при введении ограничительных мер. Об заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Среди таких регионов Мурашко назвал три республики — Удмуртия, Башкирия и Татарстан. Помимо этого, в список Минздрава попали Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также Пермский край.
Ранее Мурашко заявил, что принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили замедлить темпы прироста заболеваемости, но необходимы новые.
По данным на 19 октября, в стране за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752.