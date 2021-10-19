В России зафиксирован новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19

В России выявили 1015 смертей пациентов с COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили 1015 смертей пациентов с COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперштабом по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

1 015 смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

Днем ранее, 18 октября, в стране было выявлено 998 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии составляет 225 325.

В России за последние 24 часа выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (5700 случаев), Санкт-Петербурге (3220 случаев) и в Подмосковье (2955 случаев).

Кроме того, в Москве за минувшие сутки зарегистрировали 73 смерти пациентов с коронавирусом, это максимум с 4 августа. За последние 24 часа в столице было госпитализировано 1 598 человек, на ИВЛ находятся 639 горожан.