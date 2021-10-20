В России зафиксировали 1028 смертей пациентов с COVID-19

Оперштаб: в России за последние сутки зафиксировали 1028 смертей пациентов с COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 1028 смертей пациентов с COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Днем ранее, 19 октября, в стране было выявлено 1015 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии составляет 226 353.

В России за последние 24 часа выявили 34 073 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (5847 случаев), Санкт-Петербурге (3274 случаев) и в Подмосковье (2590 случаев).

