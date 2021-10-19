В Москве выявили максимальное с августа число смертей пациентов с коронавирусом

В Москве зарегистрировали максимальные с 4 августа 73 смерти пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 4 августа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 19 октября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в столице составил 5700. За минувшие 24 часа в городе госпитализировали 1598 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 639 пациентов.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8 060 752.