В Москве введут QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. Об этом он в четверг, 21 октября, написал в своем блоге.

Градоначальник добавил, что максимальная заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Помимо QR-кодов, обязательным для посетителей станет использование защитных масок, отметил Собянин.

Мэр Москвы также рекомендовал федеральным органам власти принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент поддержал ее, а также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и, если это необходимо, ввести нерабочие дни на неделю раньше — с 23 октября.