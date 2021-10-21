В Москве продлят часть мер против коронавируса после праздников

В Москве продлят часть мер против коронавируса после после 8 ноября

В Москве после 8 ноября продлят часть ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. Соответствующая информация в четверг, 21 октября, опубликована на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По решению градоначальника после праздников для москвичей старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт не коснется вакцинированных или тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, с 8 ноября в Москве вводятся QR-коды для посещения мероприятий с участием более 500 человек, заявил Собянин. Также театры и музеи будут работать с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.